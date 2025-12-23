Infortunati Milan, buone notizie dall’infermeria: Leao e Balentien pronti per il Verona. Ma Allegri è in ansia per Gabbia

Infortunati Milan, ottime notizie per Allegri: Leao e Balentien a disposizione per il Verona. Matteo Gabbia resta in forte dubbio

Dopo l’amaro weekend di Supercoppa, Milanello torna a sorridere. Massimiliano Allegri può finalmente tirare un sospiro di sollievo in vista della sfida di campionato contro l’Hellas Verona, in programma domenica 28 dicembre alle 12:30 a San Siro.

Infortunati Milan, sorrisi in attacco: Rafael e il giovane Balentien

La notizia più attesa riguarda Rafael Leão. L’asso portoghese ha smaltito i recenti fastidi fisici e ieri ha svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo. La sua presenza dal primo minuto contro i gialloblù è ormai certa, fondamentale per ridare brio a un attacco apparso spento nelle ultime uscite.

Insieme a lui, Allegri ritrova anche Cheveyo Balentien. Il giovane talento olandese, acquistato in estate per il progetto Milan Futuro ma già pupillo del tecnico toscano, è tornato a disposizione dopo un piccolo stop. La sua fisicità e freschezza potrebbero rappresentare un’arma importante a gara in corso, specialmente ora che le rotazioni davanti sono ridotte.

Difesa in ansia per Gabbia

Non arrivano invece buone nuove sul fronte difensivo. Matteo Gabbia, uscito malconcio dalla gara contro il Sassuolo per un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro, continua a lavorare a parte. Nonostante gli esami abbiano escluso lesioni ai legamenti, il difensore sta seguendo terapie specifiche e la sua presenza per il 28 dicembre resta fortemente in dubbio.