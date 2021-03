Infortuni Milan, il punto della situazione: Calabria il più problematico rispetto ai compagni di squadra che se la caveranno in meno tempo

Infortuni Milan, il punto della situazione: Calabria il più problematico rispetto ai compagni di squadra che se la caveranno in meno tempo. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto in casa Milan, con maggiore attenzione alla situazione di Calabria, messo non benissimo: “Emergenza continua. Calabria il più grave, starà fuori un mese”. E ancora: “Lesione menisco mediale, oggi l’intervento. Romagnoli, Leao e Rebic out per due settimane”.

IBRA TORNA- Una buona notizia per Pioli che ieri ha dovuto schierare Castillejo come punta centrale, prima di far entrare Ibra e concedergli così qualche minuto di rodaggio. Domenica a Firenze ci sarà lui ma intanto l’elenco dei fermi si allunga pericolosamente: “Davide Calabria dovrà operarsi, gli infortuni di Romagnoli e Leao potrebbero richiedere più tempo del previsto”. E ancora su Calabria, la rosea riporta le parole del comunicato: «In seguito ad un trauma al ginocchio destro nella gara di andata a Manchester ha riportato una lesione del menisco mediale che necessita un intervento artroscopico».