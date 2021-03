Milan, Calabria l’infortunio è gravissimo: domani prevista operazione

Il Milan si appresta a perdere per molto tempo Davide Calabria. Per il terzino rossonero prevista domani l’operazione

Tegola Calabria per il Milan. Il terzino rossonero, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco mediale. Un infortunio che necessita di intervento artroscopico in programma domani, venerdì 19 marzo.

Ancora incerti i tempi di recupero, ma per il classe ’96 si preannuncia un lungo stop.