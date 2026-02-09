Infortuni Milan, Allegri monitora Pulisic e Leao verso la trasferta di Pisa: le ultime

Infortuni Milan: la gestione dei problemi fisici a Milanello diventa il tema centrale della settimana rossonera, con lo staff medico impegnato

La preparazione del Milan in vista del prossimo impegno di campionato prosegue senza sosta. Dopo una sessione mattutina dedicata alla forza in palestra, il gruppo si è spostato sui campi di Carnago per l’allenamento pomeridiano. Il focus principale resta però la situazione legata agli infortuni Milan, un rebus che il tecnico Max Allegri — allenatore plurititolato che fa della gestione del gruppo e dell’equilibrio tattico i suoi punti di forza — spera di risolvere a breve.

Il recupero di Pulisic e il caso Saelemaekers

Le notizie più incoraggianti, secondo quanto riferito da Sky, riguardano Christian Pulisic. L’esterno offensivo statunitense, giocatore dal dribbling fulmineo e grande intelligenza tattica, sta mostrando segnali di netto miglioramento. L’obiettivo dello staff è il suo rientro in gruppo tra martedì e mercoledì, garantendo così la sua presenza per la sfida contro il Pisa.

Situazione più incerta per Alexis Saelemaekers, centrocampista belga prezioso per la sua capacità di coprire più ruoli e per il dinamismo costante. Il calciatore si è sottoposto oggi a nuovi esami strumentali per monitorare l’adduttore, cercando di capire a che punto sia il processo di cicatrizzazione del muscolo prima di forzare il ritorno in campo.

Rafael Leao: titolare o arma a gara in corso?

Anche la stella polare dell’attacco del Diavolo, Rafael Leao, non è al top della condizione. L’ala portoghese, celebre per le sue accelerazioni incontenibili e la capacità di saltare l’uomo, convive con fastidi all’adduttore. Nonostante ciò, il numero 10 ha lavorato regolarmente con il resto dei compagni. Resta da capire se il tecnico toscano deciderà di rischiarlo dall’inizio o se preferirà preservarlo, utilizzandolo come spacca-partite dalla panchina.

Gli infortuni Milan condizioneranno inevitabilmente le scelte per la formazione titolare, ma filtra un moderato ottimismo: La speranza è che Pulisic possa tornare ad allenarsi in gruppo già da domani. I rossoneri non possono permettersi passi falsi e la trasferta in Toscana richiederà la migliore versione possibile della squadra, al netto dei problemi fisici che hanno colpito alcuni dei protagonisti più attesi.