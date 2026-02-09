Pisa Milan, verso la 25a giornata di Serie A: la situazione di Pulisic e Saelemaekers, Leao in gruppo. In attacco gioca lui!

Pisa Milan, verso la 25a giornata di Serie A Allegri studia l’undici titolare facendo i conti con le assenze. La situazione su Pulisic, Saelemaekers e Leao

Nella giornata di ieri, il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta contro il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio. Il tecnico Massimiliano Allegri ha potuto contare sulla presenza di Rafael Leao, che ha svolto l’intera seduta regolarmente con il gruppo, segnando un passo positivo verso il recupero completo.

Pulisic e Saelemaekers: aggiornamenti e incognite per la sfida con il Pisa

D’altro canto, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers hanno proseguito con il loro lavoro personalizzato, non ancora pronti a rientrare completamente in squadra. Aggiornamenti concreti sulle loro condizioni sono attesi domani, ma, al momento, le loro presenze contro il Pisa sono incerte, con il Milan che spera di recuperare almeno uno dei due per la partita.

Nkunku favorito per un posto da titolare, Leao e Fullkrug in lotta per l’altro slot offensivo

Alla luce di questi sviluppi e considerando che Pulisic non è ancora al 100%, Nkunku parte ancora una volta favorito per una maglia da titolare nell’attacco rossonero. Il francese, in forma crescente, potrebbe quindi essere schierato dal primo minuto contro il Pisa. Per l’altro posto in attacco, invece, Leao e Fullkrug si contenderanno la posizione, con il portoghese che cercherà di imporsi dopo il suo recente impegno da prima punta, mentre l’attaccante tedesco continuerà a lottare per ritagliarsi il suo spazio.

