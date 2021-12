Infortunati Milan: quattro rientri importanti previsti con la Roma. Il punto

Stefano Pioli punta a recuperare tre infortunati in vista del match di Serie A contro la Roma di Mourinho. La situazione

Buone notizie per Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato, a gennaio: dopo essere stato costretto a ridisegnare ripetutamente la squadra a causa degli infortunati, potrebbe recuperare quattro giocatori importanti, soprattutto in attacco.

Contro la Roma, Calabria dovrebbe riprendere il suo posto al fianco di Tomori: con il terzino della Nazionale accanto, l’inglese ha sempre fatto le sue migliori prestazioni. In attacco dovrebbero rivedersi finalemente Ante Rebic e Rafael Leao, che nelle ultime partite sono i giocatori mancati di più alla squadra di Pioli, per incisività in attacco, ma anche per la loro capacità di far rifiatare la squadra.

Dovrebbe rivedersi anche Zlatan Ibrahimovic, che contro l’Empoli aveva saltato la partita per un semplice sovraccarico al ginocchio, e con la Roma dovrebbe riprendersi il suo posto in attacco.