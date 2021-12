Marianella colpito: «Tanto rispetto per Ibra, fa ancora la differenza»

Massimo Marianella ha parlato di Milan e dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic. Le parole del giornalista anche sul lavoro di Pioli

Ospite negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato il 2021 di Zlatan Ibrahimvic al Milan. Il suo giudizio anche su Pioli.

IBRAHIMOVIC – «Tanto rispetto al momento di Ibra, quando pensi che gli danno un altro anno per gratitudine ti sbagli, è un giocatore in grado di fare la differenza in campionato. Bravissimo Pioli a gestirlo, lo ha convinto che a volte si può contribuire dalla panchina. Poteva essere un ordigno inesploso in spogliatoio, invece è sempre un giocatore imprescindibile».