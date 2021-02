Infermeria Milan, l’emergenza pian piano rientra: il punto della situazione con gli ultimi esclusi sulla via della guarigione

Infermeria Milan, l’emergenza pian piano rientra: il punto della situazione con gli ultimi esclusi sulla via della guarigione. il Corriere dello sport di questa mattina fa un resoconto di quelle che sono le gravità a livello di infortuni, miste alle speranze di un celere recupero, in vista dei prossimi, difficilissimi impegni.

SULLA VIA DEL RECUPERO- Partiamo da Tonali che difficilmente vedrà il campo sabato contro lo Spezia per il problema all’anca che lo affligge da qualche tempo, ieri ha lavorato a parte, a differenza di Bennacer che si prepara a tornare da titolare. Kjaer, rientro sul campo d’allenamento con seduta differenziata ma comunque attiva in vista Derby, proseguono le terapie invece per Brahim Diaz.