Bennacer, Pioli ritrova con certezza il faro a centrocampo

Bennacer, recuperato e pronto ad entrare in campo dal primo minuto contro lo Spezia, a differenza di quanto accaduto contro il Crotone, non per infortunio ma per una bronchite che lo ha messo fuorigioco prima della gara.

MEDIANO E REGISTA- “Finalmente Bennacer c’è, Pioli ritrova il faro al centro”. E ancora: “Sabato torna titolare con Kessie, ha grandi numeri sia da regista che da mediano di rottura”. Così Gazzetta dello sport di questa mattina che sui numeri del mediano prosegue: “Utile in impostazione e come centrocampista di rottura. In campionato ha recuperato 65 palloni- si legge- una media di 6,5 a partita, contro i 3,95 della media ruolo.