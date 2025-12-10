Impallomeni parla così del Milan dopo il successo a Torino. Sulla corsa scudetto invece dice questo…

Impallomeni e le sue parole sul Milan dopo la vittoria contro il Torino. Sulla corsa scudetto con il Napoli, invece, dice questo…

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio durante Maracanà per analizzare i temi caldi del calcio italiano. Riguardo alla questione Milan-Como e alla cancellazione dell’ipotesi di giocare in Australia, Impallomeni si è espresso a favore di una soluzione interna. Pur comprendendo l’importanza di promuovere la Serie A all’estero, ha ritenuto più sensato “rimanere in Italia piuttosto che fare viaggi lunghissimi” che complicherebbero la gestione della stagione.

Passando alla lotta per lo Scudetto, Impallomeni ha notato l’allineamento in classifica di Napoli e Milan. Non è casuale, secondo lui, che in vetta ci siano le squadre guidate dai “due grandi allenatori, i più vincenti”.

Impallomeni, La Forza del Milan e il Duello Entusiasmante

Impallomeni ha elogiato la recente vittoria del Milan sul Torino, definendola una di quelle partite “che ti danno una forza enorme”. In particolare, la capacità di andare sotto 2-0 e poi vincere bene è un segnale forte del carattere della squadra. Il giornalista ha descritto il duello in vetta come “entusiasmante” con il Napoli, ma ha specificato che la corsa è in realtà a tre, includendo l’Inter. Ha ribadito che il Milan sta dimostrando sul campo di avere tutte le carte in regola per giocarsi il titolo fino alla fine.