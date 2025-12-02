Impallomeni e la vetta condivisa tra Milan e Napoli. Sul tanto discusso rigore contro la Lazio invece...

Impallomeni parla così della vetta condivisa tra Milan e Napoli. Sul discusso episodio contro la Lazio, invece, non ha dubbi

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha commentato i temi caldi della Serie A a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Nonostante Milan e Napoli siano al comando, Impallomeni ha espresso cautela, ritenendo che il campionato sia ancora estremamente aperto. “Io in questo momento mi prendo tempo, non ce n’è una che può scappare,” ha affermato, pur riconoscendo che il Milan abbia vinto più scontri diretti. L’ex calciatore ha messo in guardia dal sottovalutare le inseguitrici, citando il Como che, con la miglior difesa assieme alla Roma e una sola sconfitta, merita attenzione. Anche Bologna e Juventus restano nel gruppo delle contendenti, ricordando che “il calcio è strano” e possono sempre accadere $«$l’impensabile$»$.

La situazione di incertezza è alimentata anche dalle continue polemiche arbitrali che ruotano attorno alle partite delle big.

Impallomeni e quel rigore negato alla Lazio

A proposito della recente sfida Milan-Lazio, che ha generato numerose polemiche per un rigore non assegnato ai rossoneri, Impallomeni ha preso una posizione netta sull’episodio. L’ex calciatore si è detto convinto che il calcio di rigore andasse assegnato: “Per me era rigore. Per me allarga il gomito Pavlovic, è stato scaltro”. Questa dichiarazione aggiunge benzina al dibattito sull’utilizzo del VAR e sulla corretta interpretazione delle situazioni di fallo di mano in area. La sua opinione riflette la frustrazione di chi vede la mancata sanzione come un errore, ritenendo la condotta del difensore biancoceleste intenzionale nell’allargare il gomito.