Impallomeni analizza la sfida al vertice tra Milan e Napoli. Le differenze tra la squadra di Allegri e quella di Conte

Impallomeni parla così della sfida al vertice tra Milan e Napoli. Le parole dell’ex calciatore sulla squadra di Allegri e quella di Conte

La lotta per la vetta della Serie A si sta rivelando estremamente avvincente, con un quartetto di squadre—Milan, Napoli, Inter e Roma—racchiuse in soli due punti. Ospite di TMW Radio, il giornalista Stefano Impallomeni ha offerto la sua opinione su quali tra queste contendenti offrano le maggiori garanzie per arrivare fino in fondo e conquistare lo Scudetto.

Secondo Impallomeni, la chiave di volta risiede nell’organizzazione e nell’intensità di gioco, caratteristiche che identificano i futuri campioni d’Italia. Per l’analista, infatti, “lo vincono lo Scudetto squadre che hanno questo” binomio vincente. In questo senso, Napoli e Milan si distinguono dal gruppo, avendo dimostrato di possedere “più organizzazione e intensità” rispetto alle rivali.

Impallomeni e il Milan: Tattica, Fame e Forma Fisica Decisive

Entrando nel dettaglio, Impallomeni ha elogiato in particolare il Milan. La squadra rossonera è stata descritta come un modello di efficacia, caratterizzato da un’ottima tattica, una “fame” agonistica inesauribile e un’eccellente forma fisica. Questa combinazione di elementi tecnici e mentali posiziona il Milan come una delle favorite d’obbligo.

Tuttavia, l’analisi sul Napoli presenta una riserva. Sebbene gli azzurri abbiano le qualità di organizzazione necessarie, mostrano una certa inaffidabilità, in quanto la squadra “però caracolla spesso”. Questo elemento di instabilità emotiva e di performance, nonostante il potenziale, potrebbe minare la loro corsa al titolo. La lotta rimane apertissima, ma Milan e Napoli, grazie al loro approccio più strutturato, sono un passo avanti.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.