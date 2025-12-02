Capello e il nuovo Rafael Leao. Più coinvolto, più fiducia e più responsabilità. Le parole dell’ex tecnico rossonero

Connect with us

Capello parla così di Rafael Leao dopo il gol alla Lazio. L’ex tecnico rossonero elogia la crescita della stella portoghese

Dopo tredici giornate, il campionato di Serie A si conferma estremamente incerto, con Milan e Napoli, guidati da Massimiliano Allegri e Antonio Conte, in testa alla classifica. Due tecnici che insieme hanno conquistato ben undici degli ultimi scudetti. Mister Fabio Capello, che ha anch’egli guidato il Milan a successi, ha espresso il suo punto di vista su questi due allenatori e sulla loro filosofia vincente. Capello ha apertamente appoggiato la strategia di Allegri, dichiarando: “La penso come Max: vince chi subisce meno gol, non chi segna di più.” Questo principio non esclude la necessità di migliorare il reparto avanzato, un aspetto che, secondo Capello, riguarda sia il Milan che il Napoli.

Il focus è sulla solidità difensiva come base per il successo a lungo termine nel calcio italiano.

Capello e il Ruolo di Leao: Fiducia e Maggiore Coinvolgimento Tattico

Il giudizio di Capello si è poi spostato sull’attaccante rossonero Rafael Leao e sulla sua evoluzione in campo. Inizialmente, Capello vedeva Leao “a disagio nel ruolo di centravanti”. Tuttavia, i gol segnati hanno evidentemente rafforzato la fiducia del portoghese nel nuovo schema. Capello sottolinea l’efficacia del lavoro di Allegri nel convincere il giocatore: “Allegri lo ha convinto e nelle ultime due partite l’ho visto davvero più sciolto, libero, allegro.” Inoltre, il nuovo posizionamento ha permesso a Leao di essere più fresco atleticamente, correndo meno grazie all’assenza dell’obbligo dei rientri difensivi. Allo stesso tempo, il giocatore è ora “più responsabilizzato,” sapendo di dover essere “più cinico che mai” in area di rigore.

