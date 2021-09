Ilicic Milan: i retroscena della trattativa e la scelta di restare

Josip Ilicic è stato ad un passo dal vestire la maglia del Milan poi ha scelto di restare a Bergamo, ecco come è andata

Ha scelto di restare. Josip Ilicic alla fine della scorsa stagione si sentiva già con un piede sul pullman del Milan, addirittura gravitava nei dintorni milanesi quasi come fosse già un giocatore rossonero.

Ma come riportato da la Gazzetta dello Sport il mercato è imprevedibile e , non solo lo sloveno non è arrivato a Milanello, ma alla fine ha deciso di restare a Bergamo all’Atalanta, nonostante Gasperini in prima persona, lo scorso 31 luglio avesse dichiarato apertamente che avevesse chiesto di cambiare aria. Alla fine la permanenza ha messo d’accordo tutti. Chi lo vede allenarsi parla di un giocatore motivato e pronto all’assalto di Serie A e Champions. Non resta altro che aspettare per vedere come sarà la quinta stagione in nerazzurro per l’attaccante.