Il Milan e la Coppa Italia: Pioli vuole riportare a casa il trofeo dopo 19 anni

Il Milan farà il suo esordio in Coppa Italia il prossimo 13 gennaio negli ottavi di finale contro il Genoa: l’obiettivo è vincerla

La seconda parte di stagione del Milan si preannuncia ricca di appuntamenti importanti. Oltre ai tanti scontri diretti del mese di gennaio che potranno indirizzare molte delle chance scudetto dei rossoneri, a metà del primo mese del 2022 entreranno in scena anche gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una competizione importante per il gruppo di Pioli specie dopo la prematura uscita dalle coppe europee.

Il primo ostacolo è il Genoa, ospite a San Siro per gli ottavi di finale della competizione, in un remake a campi invertiti della sfida dello scorso 20 dicembre vinta 0-3 da Ibrahimovic e compagni. L’eventuale incrocio nei quarti coinvolge la vincente di Lazio-Udinese. Il Milan, grazie al secondo posto dello scorso anno, può contare su un ranking favorevole e giocare in casa anche il quarto di finale indipendentemente se l’avversario siano gli uomini di Sarri o quelli di Cioffi.

Il Diavolo avrebbe dunque la possibilità, considerando anche una delle due gare della semifinale, di giocare tre match a San Siro, un vantaggio non indifferente nella strada sulla finale di Roma del prossimo 11 maggio all’Olimpico. Il Milan non vince il trofeo dal 2003: riportare la Coppa Nazionale in bacheca, oltre a ridare una spolverata all’invecchiato albo d’oro della competizione, darebbe un lustro diverso al percorso di Pioli negli ultimi due anni. Testa allo scudetto dunque ma senza snobbare la coppa di casa. D’altronde si sa, vincere aiuta a vincere.