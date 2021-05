Il Mattino: una suggestiva ipotesi per il dopo Stefano Poli

Il Mattino: per il dopo Stefano Pioli sarebbe spuntato un secondo nome. Non solo Andry Shevchenko ma anche…

Come riferisce Il Mattino in edicola questa mattina, sarebbe spuntato, oltre ad Andry Shevchenko, un secondo nome per sostituire Stefano Pioli in caso di addio al Milan: Maurizio Sarri.

Un ritorno del tecnico a Napoli sembra sempre più improbabile: per questo prende quota la pista rossonera, ma non solo. Infatti anche Arsenal e Tottenham sarebbero sulle sue tracce. La Juventus spera nel Diavolo: un anno da “disoccupato” Sarri potrebbe costare 12 milioni ai bianconeri.