Il Bayern prende tutto: titolo e obiettivo del Milan per il calciomercato

Settimana da incorniciare per il Bayern Monaco che dopo aver vinto la Bundesliga mette le mani anche su un obiettivo del Milan

La vittoria ottenuta ieri ha permesso al Bayern Monaco di vincere nuovamente la Bundesliga, non l’unico successo dei bavaresi che ora sembrano sul punto di strappare al Milan un obiettivo di calciomercato: Tanguy Kouassi.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern infatti avrebbe raggiunto l’accordo con il centrale in uscita dal Psg che piace molto anche a Ralf Rangnick. Kouassi nelle scorse settimane aveva comunicato a Leonardo di non voler prolungare il proprio contratto con il club parigino aprendo ad una partenza a zero in estate.