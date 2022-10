Ibrahimovic, nessun dubbio sul futuro: il centravanti pronto al rientro a gennaio

Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di ritirarsi: il futuro è ancora in campo. Lo svedese punta al rientro a gennaio

Zlatan Ibrahimovic ha ancora tanta voglia di calcio giocato. Come riferisce calciomercato.com, e in particolare Daniele Longo, lo svedese non sta pensando in alcun modo al ritiro convinto di poter guidare il Diavolo da protagonista alla seconda stella.

Il classe ’81 sta lavorando duramente a Milanello e punta al rientro a gennaio: dicembre sarà il mese chiave per stabilire il ritorno in campo di Zlatan.