Ibrahimovic sta tornando: ha chiesto un regalo ai compagni

Ibrahimovic sta tornando: richiesta ai compagni prima del suo rientro. Lo svedese vuole giocare quelle partite

Zlatan Ibrahimovic d’ora in avanti è atteso in maniera fissa a Milanello per completare l’iter di recupero dall’infortunio, anche se non tornerà in campo prima di gennaio.

Il suo obiettivo, l’ha detto lui stesso, è giocare le gare secche di Champions e per questo ha chiesto ai suoi compagni di centrare la qualificazione agli ottavi. Missione alla portata, ma mercoledì nella gara crocevia con la Dinamo Zagabria serve vincere. In caso contrario, la questione potrebbe complicarsi maledettamente. Lo scrive il Corriere della Sera.