Ibrahimovic Milan, l’intreccio con Paratici scioglie i dubbi sul futuro dello svedese! Clamorosa indiscrezione

Ibrahimovic Milan, spunta il clamoroso intreccio con Fabio Paratici: il candidato DS del club rossonero avrebbe chiesto la conferma dello svedese

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, c’è una grossa novità sul futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Fabio Paratici è la scelta del Milan. Le due parti sono a colloquio per trovare un’intesa su tutti i dettagli necessari per un lavoro così profondo. La richiesta dell’ex amministratore delegato della Juventus è quella di occuparsi esclusivamente di dinamiche calcistiche. Ecco perché ha richiesto la presenza di uomini di fiducia, tra cui Ibrahimovic, considerato l’uomo perfetto per ricoprire il ruolo di raccordo fra squadra e società.