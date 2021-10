Ibrahimovic Milan: oggi giornata decisiva per il suo recupero

Zlatan Ibrahimovic punta a rientrare contro l’Hellas Verona. Oggi giornata decisiva per il suo recupero, potrebbe almeno…

C’è chi si ferma come Theo Hernandez, Messias e Maignan, ma anche chi prova a recuperare. Oggi si capirà se Ibrahimovic ieri ancora a parte così come Bakayoko potrà sedersi almeno in panchina col Verona, altrimenti l’obiettivo rimarrà la convocazione per il Porto.

Prossimo al rientro anche Rade Krunic. Il bosniaco sta molto meglio e punta ad esserci almeno con il Porto. Contro l’Hellas Verona potrebbe, inoltre rifiatare Kjaer.