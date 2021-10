Infortunio Ibrahimovic: lo svedese si è allenato a parte

Ibrahimovic prosegue il suo lavoro per recuperare dall’infortunio, che però si è allenato a parte, difficile la sue presenza contro il Verona

Difficile vederlo contro il Verona. Zlatan Ibrahimovic ce la sta mettendo tutta per tornare in campo al più presto. Non ci sono ancora certezze su quando lo si potrà rivdere in campo.

Quasi sicuramente lo svedese non ci sarà nel match di sabato contro il Verona, valido per l’ottava giornata di Serie A. L’11 rossonero si è infatti allenato ancora a parte non unendosi ancora al resto dei compagni. A questo punto più probabile che reucperi per la sfida in Champions contro il Porto.