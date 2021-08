Zlatan Ibrahimovic continua a lanciare messaggi social, ansioso di tornare in campo, i tifosi lo aspettano

Voglia di rientrare. Attraverso il proprio account Instagram Zlatan Ibrahimovic lancia un altro messaggio social per aggiornare i tifosi del Milan, ansiosi di vederlo in campo, che il suo ritorno in campo si avvicina: «Corro Milano»