Ibrahimovic Jr parla così dopo la vittoria del Milan Futuro. Le parole del giovane attaccante rossonero

Ibrahimovic Jr ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria del Milan Futuro contro la Varesina. Ecco le sue parole

Maximilian Ibrahimovic ha espresso grande soddisfazione dopo la vittoria in rimonta del Milan Futuro contro la Varesina. Ai microfoni di Milan TV, il giovane attaccante ha sottolineato come la cosa più importante sia stata la prestazione collettiva e l’aver conquistato i tre punti. Questo risultato non solo consolida il morale della squadra guidata da Massimo Oddo, ma conferma anche la crescita del gruppo.

La fiducia è un elemento centrale nel percorso di Ibrahimovic, che si è detto contento dei suoi gol, ma ha anche voluto precisare il ruolo fondamentale dei compagni. Non si tratta solo di segnare, ma del lavoro di squadra che precede e facilita ogni realizzazione, evidenziando il legame tra i giocatori.

Ibrahimovic Jr, una vittoria che dà fiducia

La mentalità vincente è palpabile nelle parole del talento rossonero. L’ambiente in squadra è descritto come estremamente positivo e unito: “Siamo tutti amici in squadra,” ha affermato. Questa coesione si traduce in campo con la consapevolezza della propria forza.

Maximilian Ibrahimovic ha concluso ribadendo la ferma convinzione nelle capacità del collettivo. Tutti i giocatori sono focalizzati sull’obiettivo comune, pronti a “fare quello che dobbiamo” per onorare la maglia del Milan e portare a casa risultati importanti, dimostrando non solo abilità tecniche, ma anche una forte identità di squadra.