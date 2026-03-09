Ibrahimovic incrocia Materazzi, ma l’ex nerazzurro abbassa lo sguardo ed evita lo svedese: il retroscena del derby

Ibrahimovic ritrova Materazzi, ma l’ex nerazzurro lo evita: svelato uno dei tanti retroscena del derby tra Milan e Inter

La serata di ieri a San Siro non è stata solo il palcoscenico della vittoria del Milan di Massimiliano Allegri, ma anche un crocevia di leggende e volti noti. Tra gli ospiti d’onore invitati dalla Lega Serie A spiccava Alexandre Pato, il “Papero” rossonero rimasto nel cuore dei tifosi, che è stato omaggiato dal pubblico e ha assistito al match deciso dalla rete di Pervis Estupinan. Nel pre-partita, il brasiliano è stato protagonista di un curioso momento a bordocampo in compagnia di un ex avversario d’eccezione: Marco Materazzi.

Ibrahimovic-Materazzi: lo sguardo basso dell’ex difensore

Nonostante il clima di cordialità tra Pato e i molti ex compagni transitati nel tunnel, la tensione è salita alle stelle quando è apparso Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato, mentre Pato salutava calorosamente gli amici, Marco Materazzi ha preferito «abbassare lo sguardo» per evitare il contatto visivo con lo svedese. Un gesto che non è passato inosservato e che riporta alla mente la storica rivalità tra i due, culminata nel celebre scontro del derby 2010/2011, quando un intervento durissimo di Ibra costrinse Matrix a lasciare il campo «in barella».

Le “storie tese” tra le due icone del calcio milanese sembrano non essersi placate nonostante il passare degli anni. Mentre il Milan festeggia i tre punti che accorciano la classifica su Cristian Chivu, questo episodio aggiunge un pizzico di pepe extra-campo a una sfida che non smette mai di regalare colpi di scena. La foto pubblicata dall’account della Serie A, che ritrae Pato e Materazzi insieme, resta la testimonianza di una serata in cui il passato è tornato a incrociare il presente in modo decisamente elettrico.