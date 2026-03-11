Connect with us

HANNO DETTO

Ibrahimovic su Allegri: «Un vincente che sa gestire i giocatori, lavorare con lui è semplice. Risce a farlo anche oggi»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

Ibrahimovic

brahimovic ha parlato a CBS Sports Golazo di Massimiliano Allegri, riflettendo sul suo operato sia come allenatore che come dirigente

Durante un’intervista con CBS Sports Golazo, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e operativo nel Milan, ha condiviso le sue impressioni su Massimiliano Allegri, sia ai tempi in cui lo ha avuto come allenatore, sia oggi, osservando il suo lavoro da dirigente.

LE PAROLE DI IBRA SU ALLEGRI – «Allegri è un personaggio. L’ho avuto come allenatore ed è bravissimo con i giocatori e con il gruppo. Era bravissimo in quel momento a gestire tutti i giocatori e il gruppo in generale. Non era semplice, c’era Seedorf, c’ero io, Cassano… Tutti personaggi. E lui riusciva a lavorare nella direzione della squadra. Allegri riesce a farlo anche oggi, con giocatori diversi da prima, meno personaggi».

LAVORARE CON ALLEGRI – «Lavorare con Allegri è semplicissimo. È esperto, è stato in grandi squadre ed è un vincente. Essere al Milan non è per tutti, richiede molto. Lui capisce cosa vuol dire essere qua e lo porta ai giocatori».

SUI GIOCATORI E L’IMPORTANZA DELLA FELICITÀ – «A Modric non devi dare nulla, basta che sia felice, poi abbiamo anche Rabiot che è a un livello differente. C’è una cosa divertente, perché in squadra abbiamo Maignan, Nkunku e Rabiot e io ho giocato con loro al PSG quando avevano 17 anni».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan7 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Kean primo obiettivo per l’attacco, ipotesi Brandt a parametro zero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×