Ibrahimovic su Allegri: «Un vincente che sa gestire i giocatori, lavorare con lui è semplice. Risce a farlo anche oggi»

Durante un’intervista con CBS Sports Golazo, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e operativo nel Milan, ha condiviso le sue impressioni su Massimiliano Allegri, sia ai tempi in cui lo ha avuto come allenatore, sia oggi, osservando il suo lavoro da dirigente.

LE PAROLE DI IBRA SU ALLEGRI – «Allegri è un personaggio. L’ho avuto come allenatore ed è bravissimo con i giocatori e con il gruppo. Era bravissimo in quel momento a gestire tutti i giocatori e il gruppo in generale. Non era semplice, c’era Seedorf, c’ero io, Cassano… Tutti personaggi. E lui riusciva a lavorare nella direzione della squadra. Allegri riesce a farlo anche oggi, con giocatori diversi da prima, meno personaggi».

LAVORARE CON ALLEGRI – «Lavorare con Allegri è semplicissimo. È esperto, è stato in grandi squadre ed è un vincente. Essere al Milan non è per tutti, richiede molto. Lui capisce cosa vuol dire essere qua e lo porta ai giocatori».

SUI GIOCATORI E L’IMPORTANZA DELLA FELICITÀ – «A Modric non devi dare nulla, basta che sia felice, poi abbiamo anche Rabiot che è a un livello differente. C’è una cosa divertente, perché in squadra abbiamo Maignan, Nkunku e Rabiot e io ho giocato con loro al PSG quando avevano 17 anni».

