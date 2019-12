Ibrahimovic, i dubbi degli esperti sui benefici dell’operazione

Ibrahimovic, non tutti sono convinti dei benefici dell’operazione, tanti i motivi che spingono gli esperti ad analisi approfondite in merito

Ibrahimovic al Milan, Borghi, massimo esperto di calcio internazionale, interviene in merito sul proprio canale YouTube, esprimendo il proprio pensiero in merito al ritorno in rossonero di del campione svedese.

OPERAZIONE PARTICOLARE- “Ibrahimovic è un’operazione molto particolare, estremamente onerosa e fondamentalmente a fondo perduto. Non porta garanzie, Ibra è Ibra, e questo non glielo toglie nessuno neanche l’età, ma ha 38 anni, viene da due stagioni negli USA, non c’è alcuna certezza che possa imprimere una svolta tecnica immediata”.

PERSONALITÀ GARANTITA- “Sicuramente potrebbe dare delle cose sul piano della personalità per una squadra che non sa dove sbattere la testa, ma siamo sicuri che possa essere una soluzione? Sinceramente non lo so”.