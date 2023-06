Ibrahimovic non vuole smettere: ha fatto una richiesta per il futuro. Cosa ha in mente l’attaccante svedese

Nella giornata di domani con ogni probabilità si chiuderà l’avventura al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Non c’è alcun accordo per il rinnovo annuale che il calciatore si aspetta.

Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è certo che lo svedese smetta di giocare in assoluto. L’attaccante, infatti, starebbe cercando un club che gli permetta di candidarsi per una convocazione nella Svezia Euro 2024.