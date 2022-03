Ibra carico: già rientrato a Milanello, si è allenato in palestra

Dopo l’eliminazione dell Svezia, Ibrahimovic non si perde d’animo è il primo dei nazionali impegnati ieri a rientrare e Milanello e…

Nonostante l’eliminazione della sua Svezia nel palyoff Mondiale contro la Polonia, Ibrahimovic non si perde d’animo.

Come riportato da Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport a Milanello, lo svedese ha preso un volo questa mattina presto per essere al centro sportivo di Milanello. Non si è allenato in campo, ha fatto un allenamento di scarico in palestra. È l’unico dei nazionali impegnati ieri già rientrato a Milanello, segno che vuole rimettersi in forma al più presto e trascinare il Milan in questo finale di stagione.