Ibra, un’altra gara con la Svezia e poi il rientro anticipato senza prendere parte alla partita amichevole già in programma

Ibra, un’altra gara con la Svezia e poi il rientro anticipato senza prendere parte alla partita amichevole già in programma. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, il centravanti svedese sarà protagonista anche questa sera contro il Kosovo: “Si attende il primo goal di Zlatan dopo il ritorno in nazionale”. E ancora: “Ibra all’assalto del Kosovo. A Pristina il ct Anderson lo schiererà in coppia con Isak. il rossonero vuole essere protagonista come con la Georgia”.

IL PROGRAMMA- Come spiegato dal quotidiano, Zlatan potrebbe avere un tot di minuti a disposizione già concordati con il tecnico e come annunciato allo staff rossonero. Poi qualche giorno di riposo da passare con la famiglia (senza amichevole con l’Estonia) ed infine il ritorno a Milano tra mercoledì e giovedì, insieme al resto del gruppo che poi inizierà a pensare alla Sampdoria (sabato 3 aprile).