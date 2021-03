Ibra, Svezia ok ma non per tutte le gare: probabile rientro in anticipo per prepararsi al meglio alla gara di campionato con il Milan

SOLO QUALIFICAZIONI- Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo aver disputato con la Svezia le gare contro Georgia e Kosovo valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, centravanti potrebbe decidere di saltare l’amichevole prevista per il 31 marzo contro l’Estonia.

RIENTRARE IN ANTICIPO- L’amichevole verrebbe così cancellata dal personale calendario del giocatore in modo tale da rientrare in anticipo in Italia e prepararsi al meglio alla partita contro la Sampdoria, datata sabato 3 aprile.