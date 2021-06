Ibra: «Sto risolvendo il mio problema. Superlega? Alcune cose non mi sono chiare»

Ibra ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello sport nella quale racconta di se stesso ma anche del momento magico del Milan

COMPAGNIA DI SCOMMESSE- «Preoccupato? No, perché le cose si stanno risolvendo. Non ho fatto niente contro il sistema, anzi, appena sono tornato in Europa ho subito cercato di sistemare le cose».

SULLA SUPERLEGA- «Non sono molto informato, ma posso immaginare i motivi che hanno spinto quei club ad agire: soffrono economicamente, hanno cercato una strada per riprendersi. Piuttosto, è strano che in certi Paesi come l’Inghilterra sia diventato un affare fra tifosi e club e nessuno abbia chiesto niente ai giocatori che mettono in scena lo spettacolo. Siamo noi che dovremmo giocare di più o di meno».