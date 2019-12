Ibra: ecco le possibili soluzioni con lo svedese in campo

I moduli da sperimentare non mancano, Pioli al lavoro per la soluzione migliore

Mancano pochi giorni e poi Zlatan Ibrahimovic sbarcherà a Milano per le visite mediche. Pioli in questi giorni, ha già pensato a quale modulo attuare con lo svedese in campo. Il 4-3-1-2 potrebbe anche essere una possibilità. Le due punte darebbero maggiore spinta alla manovra offensiva.

Piatek o Leao: chi resterà in panchina? A breve la risposta

Pioli in questo momento non vuole rinunciare al polacco, ma non sarà facile condividere insieme a Ibra l’attacco. Forse un giocatore di movimento come Leao, potrebbe essere più utile e completare meglio il reparto.