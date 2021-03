Ibra, attesa sulla difficile decisione di Pioli: il punto della situazione infortuni, test e recuperi a poche ore dalla gara con lo United

Ibra, attesa sulla difficile decisione di Pioli: il punto della situazione infortuni, test e recuperi a poche ore dalla gara con lo United. Gazzetta dello sport questa mattina illustra chiaramente la situazione rossonera, con la rifinitura che deciderà chi mandare in campo e chi far riposare: “Il bilancio-si legge- mette in fila Rebic e Leao, acciaccati, Mandzukic, ancora indisponibile come lo stesso Daniel Maldini, e infine Hauge, fuori dalla lista Uefa.

L’UNICO NOME- “L’unico nome certo nella lista dei convocati per il Manchester è proprio quello di Ibrahimovic-prosegue la rosea- il resto lo deciderà la rifinitura di questa mattina, e il provino che Rebic e Leao sosterranno (come pure Calabria, alle prese con un principio di pubalgia). Se uno tra il croato e il portoghese tornerà disponibile giocherà da centravanti, altrimenti sarà Zlatan a entrare in scena da subito”.