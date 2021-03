Milan-Manchester United , Pioli ha una sola strada. Rebic e Leao ai test per verificarne le condizioni odierne e poi decidere cosa fare

Milan-Manchester United, Pioli ha una sola strada. Rebic e Leao ai test per verificarne le condizioni odierne e poi decidere cosa fare. Gazzetta dello sport di questa mattina punta su Ibrahimovic titolare e lo spiega in questo modo a pag. 5: “Il Milan chiama. Lo svedese è pronto a guidare da subito. Rebic e Leao k.o.: può giocare titolare. Pioli: «Con lui la squadra è più forte».

REBIC PIÙ DI LEAO- La rosea approfondisce l’argomento, entrando nello specifico e nel dettaglio, alla luce di quanto visto ieri in allenamento: “Ieri pomeriggio-si legge- entrambi si sono fermati a Milanello e hanno sostenuto alcune sedute di fisioterapia per accelerare i tempi, ma azzardare previsioni è impossibile. Anche perché siamo di fronte a infortuni diversi tra loro- prosegue il quotidiano- Rebic si è fermato per la solita infiammazione all’anca che lo tormenta da un po’, Leao per un affaticamento ai flessori. La speranza più concreta è di recuperare il croato, che in campionato sarà assente contro Fiorentina e Samp per squalifica e potrebbe rifiatare dopo aver stretto i denti con il Manchester”.