Ibra, all’andata non c’era: domenica invece potrebbe fare la differenza in una sfida da dentro o fuori, senza più possibilità di appello.

LA GARA DI ANDATA- Come riporta questa mattina Tuttosport, nella gara di andata, ad inizio gennaio, Ibra non c’era, costretto a saltare la sfida milanese a causa di un problema muscolare al polpaccio.

ORA TUTTO DIVERSO- Stavolta invece ci sarà e per lui sarà anche una sfida nella sfida. Una curiosità: allo Juventus Stadium lo svedese non ha mai vinto e non ha mai nemmeno segnato. Proviamo solo a pensare allo stato d’animo con il quale scenderà in campo, ora che in ballo c’è anche il bersaglio grosso.