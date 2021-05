Milito: «Ibrahimovic e Palacio dimostrano sempre il loro valore»

Diego Milito ha commentato il ritorno di José Mourinho in Italia e le prestazioni di Ibrahimovic al Milan

Diego Milito ha commentato il ritorno di José Mourinho in Italia e le prestazioni di Ibrahimovic al Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

«Ci sono grandi attaccanti a livello mondiale, giocatori come Lewandowski o Lautaro o Lukaku… Anche se sono diversi, credo siano giocatori fantastici. Ma ci sono anche grandi giocatori che dimostrano sempre il loro valore come Zlatan o Palacio, che è un mio grande amico e ha fatto una tripletta domenica… Ci sono tanti attaccanti che mi piacciono».

MOURINHO ROMA – «Sinceramente non mi aspettavo che tornasse in Italia in questo momento, è stata una notizia bomba. Ma a lui piacciono l’Italia e il calcio italiano. Come già detto, speravo tornasse all’Inter dove tutti gli vogliono benissimo però credo che farà bene.

Mi sarebbe piaciuto rivederlo ancora una volta sulla panchina dell’Inter ma le cose vanno avanti, vanno così. Adesso facciamo a lui un grande in bocca al lupo ma non con Genoa e Inter».