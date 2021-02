Ibra a Sanremo, Milan sereno: la società ha un punto di vista differente ed orientato verso il futuro con grande ottimismo come giusto che sia.

CHE GLI FACCIA BENE- Come riporta questa mattina il Corriere della sera a pag.53, “dal Milan sull’argomento filtra però una serenità reale, non di facciata: la professionalità di Zlatan è indiscutibile- si legge- come testimonia il fatto che a 39 anni sia ancora a livelli altissimi. Conosce il suo corpo, Ibra. Come nessun altro. Chissà anzi che il Festival non gli faccia bene”.

IN BARBA AGLI SCETTICI- Il Milan si fida e coglie al volo la situazione come un’opportunità, piuttosto che come un peso da smaltire. La professionalità del giocatore non si discute, motivo per cui la società potrebbe avere un punto di vista differente, rispetto a quello che potrebbe essere il pensiero comune, più di pancia che di testa.