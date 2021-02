Ibra, Sanremo: il Milan pianifica per lui un piano antistress

Ibra, ci siamo, si avvicina il festival di Sanremo e così la partenza verso la riviera ligure di ponente, dove il campione si allenerà

Ibra, ci siamo, si avvicina il festival di Sanremo e così la partenza verso la riviera ligure di ponente, dove il campione si allenerà grazie ad un programma stilato dal Milan, come riportato questa mattina dal Corriere della sera: “Il piano antistress di Ibra per Sanremo:

tre giorni in Riviera. Si allenerà al mare”.

LA SITUAZIONE- Come riporta il quotidiano a pag. 53, per evitare uno stressante avanti ed indietro tutti i giorni, Zlatan si allenerà tre giorni in Riviera insieme a un preparatore del Milan: martedì 2, venerdì 5 e sabato 6. Mercoledì sarà invece regolarmente a San Siro perla partita con l’Udinese delle 20.45:quella sera sarà videocollegato.

LE NOTTI- Saranno quattro invece le notti in cui si fermerà a dormire a Sanremo: martedì dopo la première, giovedì quando canterà con l’amico Mihajlovic, venerdì e sabato. Attenzione all’ultima serata, tradizionalmente la più lunga. Il giorno dopo, domenica alle 15, il Milan giocherà a Verona: i tempi sono stretti.