Hojlund a Mediaset: «Abbiamo l’opportunità di vincere un trofeo. Inter o Bologna in finale? Dico questo»

Hojlund a Mediaset, le parole dell’attaccante azzurro

Sulla vittoria: «Sono felice, sono stati giorni interessanti qui in Arabia. Abbiamo l’opportunità di vincere un trofeo. Lukaku? Abbiamo un ottimo rapporto, mi aiuta tanto. Speriamo di riaverlo il prima possibile, è un top player. Inter o Bologna? Tutto può succedere, per noi è uguale».