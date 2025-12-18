 Hojlund parla a Mediaset dopo la sfida tra Napoli e Milan
Hojlund a Mediaset: «Abbiamo l’opportunità di vincere un trofeo. Inter o Bologna in finale? Dico questo»

Hojlund, giocatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Mediaset alla conclusione di Napoli-Milan

Hojlund, alla conclusione di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Hojlund a Mediaset, le parole dell’attaccante azzurro

Sulla vittoria: «Sono felice, sono stati giorni interessanti qui in Arabia. Abbiamo l’opportunità di vincere un trofeo. Lukaku? Abbiamo un ottimo rapporto, mi aiuta tanto. Speriamo di riaverlo il prima possibile, è un top player. Inter o Bologna? Tutto può succedere, per noi è uguale».

