Highlights Milan Inter: le immagini del match – VIDEO

Finisce 0-0 il derby d’andata tra Milan e Inter. Il club rossonero ha pubblicato sul proprio account social gli highlights della sfida

Dopo Salernitana e Udinese, terzo pareggio consecutivo per i rossoneri, con tutt’altro sapore. L’andata delle Semifinali di Coppa Italia termina 0-0 a San Siro ma mette in luce un Milan convincente, per larghi tratti superiore all’Inter, con l’unico rammarico delle diverse occasioni da gol non capitalizzate.

