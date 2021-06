Hernandez: «Il mio desiderio più importante ha due strade ben chiare»

Hernandez, Intervistato da “L’Officiel Arabia”, rivista di moda nel Medio Oriente, ha parlato del suo futuro al Milan

Hernandez, Intervistato da “L’Officiel Arabia”, rivista di moda nel Medio Oriente, ha parlato del suo futuro al Milan. Al momento è in vacanza, niente nazionale per lui ma la prospettiva di giocare la Champions con la maglia rossonera.

COVID ED ASSENZA TIFOSI- «Il fatto che fosse qualcosa di sconosciuto e nuovo è stato davvero pauroso. Per il mondo dello sport, il cambiamento più grosso è stato ovviamente nel rapporto con i tifosi. Mi manca molto non poterli incontrare o vederli allo stadio durante le gare. La pandemia è una cosa seria, ma sono convinto che troveremo una via d’uscita per far sì che scompaia e che tutto possa tornare come prima. Questo al momento è il mio desiderio più importante».