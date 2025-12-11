Anche Henry critica Salah: «Non c’è un posto garantito. Ha gestito male la situazione»

Anche Henry critica Mo Salah, attaccante del Liverpool, sulle ultime polemiche con Arne Slot, tecnico dei Reds

Thierry Henry, intervenuto come commentatore per CBS Sports Golazo, non ha risparmiato critiche nei confronti di Mohamed Salah in merito alle sue recenti lamentele pubbliche sulla difficile situazione al Liverpool. L’egiziano aveva espresso la sua frustrazione dopo essere rimasto in panchina per la terza partita consecutiva di Premier League, un gesto che aveva messo in discussione l’operato dell’allenatore Arne Slot, il quale ha risposto escludendolo dalla successiva trasferta di Champions League contro l’Inter.

Secondo Henry, un errore cruciale commesso da Salah è stato quello di rendere pubblica la propria insoddisfazione: “Non si parla apertamente della propria situazione personale quando la squadra sta attraversando un momento difficile. Questo va fatto nello spogliatoio”. L’ex stella di Arsenal e Barcellona ha insistito sul fatto che le questioni interne debbano essere risolte privatamente con il tecnico, citando un esempio dalla sua carriera: “A Barcellona mi era capitato di finire in tribuna. Avete mai sentito che ne parlassi pubblicamente? No.”

Henry, Priorità alla Squadra e Rischio Prestazione

Henry ha voluto sottolineare che la squadra deve essere sempre anteposta a qualsiasi frustrazione individuale. Ha specificato che la relazione più importante tra un allenatore e un giocatore è legata alla performance: “Se non sei performante, la tua posizione è a rischio. Non è un diritto avere un posto garantito”. Pur riconoscendo pienamente il valore assoluto e il contributo dato da Salah al Liverpool, Henry ha mantenuto una linea ferma sulla gestione della crisi: “Adoro Mo, ma il modo in cui ha gestito la situazione è stato un errore”.