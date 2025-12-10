Van Basten contro Salah: «Ha il cervello di un insetto. Il suo atteggiamento è sbagliato»

Van Basten si scaglia contro Salah dopo le ultime polemiche con Arne Slot. Le dure parole dell’ex attaccante rossonero

Marco van Basten, noto per non usare giri di parole, ha innescato una vera e propria bufera mediatica su Mohamed Salah. L’ex leggenda olandese è intervenuta a Ziggo Sport, criticando apertamente il capitano egiziano, già al centro delle polemiche per le sue recenti esternazioni contro l’allenatore del Liverpool, Arne Slot. Van Basten ha giudicato l’atteggiamento di Salah come “sbagliato” e, con un commento che ha fatto il giro del mondo, ha rincarato la dose dichiarando che il giocatore “ha il cervello di un insetto”.

Secondo l’opinione dell’ex attaccante, Salah starebbe attraversando un periodo ben al di sotto dei suoi standard abituali, specialmente se confrontato con la stagione straordinaria precedente. Le sue parole mirano a difendere il connazionale Slot: “Slot è una persona diretta e sincera, mentre Salah ha iniziato ad attaccarlo e a comportarsi in modo inappropriato”.

Van Basten, la crisi del Liverpool

Queste dichiarazioni si inseriscono in un clima già teso, esploso dopo che Salah ha subito tre panchine consecutive in Premier League. Dopo l’ultima esclusione contro il Leeds, il giocatore si è sfogato pubblicamente: “Ho dato tutto a questo club, e ora mi ritrovo in panchina senza spiegazioni. Sembra che qualcuno voglia farmi passare per il capro espiatorio”. Questo sfogo è costato caro: il Liverpool ha risposto con una linea dura, escludendolo dalla successiva trasferta di Champions League contro l’Inter, una mossa che conferma la fermezza di Slot.