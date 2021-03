Hellas Verona-Milan 0-2: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Hellas Verona-Milan: i rossoneri espugnano il Bentegodi 0-2 e tornano a tre lunghezze dal primo posto. Super Kessie e Krunic, le pagelle

Il Milan batte 0-2 l’Hellas Verona al Bentegodi, conquistando di fatto tre punti Champions fondamentali, nonostante il numero di assenti tra i quali giocatori chiave come Bennacer, Ibrahimovic, Calhanoglu, Rebic e Theo Hernandez.

Il migliore in campo per i rossoneri è senza dubbio Franck Kessie (7.5) «Sembra il papà che fa giocare i bambini. Strapotere fisico e tecnico a centrocampo. Oscura Barak, è dappertutto, costruisce con calma e precisione. È tampone con forza come quando in arra ferma Di Marco».

Super prova anche per Rade Krunic e Dalot, goleador ieri pomeriggio (7). Buonissima prova anche per Calabria, Tomori, Meité, Saelemaekers e Romagnoli (6,5). Prova più che sufficiente anche per Donnarumma, Castillejo, Leao e Hauge (6).