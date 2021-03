Hellas Verona-Milan LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Hellas Verona-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventiseiesima gara di Serie A

I rossoneri impegnati nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 7 marzo alle ore 15:00. Match fondamentale per il Milan, che solo con una vittoria può tenere viva la fiamma di speranza Scudetto e soprattutto mantenersi a debita distanza dalle inseguitrici. Mister Pioli deve però fare i conti con una squadra stanca, non pienamente in fiducia (soprattutto dopo il pareggio rimediato in extremis contro l’Udinese) e ancora alle prese con diversi infortuni. Hellas Verona-Milan live: l’avversario è ostico: l’Hellas Verona di Juric, che all’andata impegnò non poco i rossoneri in un finale 2-2 a San Siro. I veneti ricoprono l’ottava posizione in classifica e non perdono da un mese.

Hellas Verona-Milan, cronaca testuale

Hellas Verona-Milan, formazioni ufficiali

Hellas Verona-Milan, ultime e probabili formazioni

HELLAS VERONA – 3-4-2-1 per il club veronese. Mister Juric dovrà fare a meno degli indisponibili Vieira, Ruegg, Kalinic, Benassi e Colley. In difesa, a protezione di Silvestri, agiranno Ceccherini, Gunter e Magnani. Ali di centrocampo Faraoni e Lazovic, mentre in mediana vedremo Tameze e Veloso. Davanti Lasagna sarà supportato dai trequartisti Barak e Zaccagni.

MILAN – Tanti ancora gli indisponibili rossoneri. Mister Pioli infatti dovrà fare i conti con le assenze per infortunio di Rebic, Calhanoglu, Mandzukic, Bennacer e Ibrahimovic. Acciaccati anche Theo Hernandez e Tonali, che dovrebbero dunque partire dalla panchina. In difesa, a protezione di Donnarumma, ci sarà la coppia Romagnoli-Tomori, mentre terzini vedremo Calabria e Dalot. In mediana ci sarà Meité insieme a Kessie. Davanti invece, alle spalle di Leao, agiranno Saelemaekers, Krunic e Castillejo.

PROBABILE FORMAZIONE VERONA (3-4-2-1) – Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Juric.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot, Kessie, Meité, Castillejo, Krunic, Saelemaekers, Leao. All.: Pioli.

Hellas Verona-Milan, i precedenti con Orsato

Arbitro Verona-Milan, sarà Orsato il direttore di gara del match di domenica prossima al Bentegodi. A coadiuvare l’esperto fischietto ci saranno Giallatini e Preti, quarto uomo Ayroldi mentre al VAR designati Mazzoleni e Vivenzi. Sono 29 i precedenti tra Orsato e il Milan: 9 i successi rossoneri, 13 i pareggi e 7 le sconfitte. Decisamente meno fortunata la formazione scaligera che con Orsato ha disputato 6 gare vincendone solo una, pareggiandone 2 e perdendone 3.