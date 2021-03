Milan-Udinese 1-1, le pagelle dei rossoneri: male Theo Hernandez e Leao

Ecco le pagelle del Milan dopo il pareggio interno contro l’Udinese valido per la 23esima giornata della Serie A

Le pagelle di Milan-Udinese, gara terminata 1-1. Kessiè evita la sconfitta alla squadra di Pioli, tradito dai suoi uomini chiave. Disastroso Theo Hernandez in difesa, malissimo Rebic e Leao in attacco. Ecco i voti della nostra redazione:

Donnarumma 5,5 Serata inoperosa fino al gol subito, dove è decisamente imperfetto.

Kalulu 6 Difensivamente non sbaglia nulla, spinge in maniera costante e gioca la palla in maniera semplice. In pratica, tutto ciò che gli viene chiesto. (63′ Calabria 6 Dà quella spinta in più sulla fascia)

Kjaer 6,5 I problemi per la difesa rossonera non arrivano dalla zona centrale, dove il danese è praticamente impeccabile.

Romagnoli 7 Per il capitano vale lo stesso discorso del compagno di reparto, con mezzo punto in più per il miracoloso salvataggio sulla linea.

Theo Hernandez 4,5 Per distacco il peggiore in campo. Tenta le solite falcate ma dalla sua parte Molina e Becao lo contengono alla grande. In difesa ne combina di tutti i colori. Prima tenta un controllo all’interno della sua area piccola che si trasforma in un assist per De Paul, poi sul gol subito Becao gli svetta in testa e lo anticipa. Disastro.

Tonali 7 Una delle migliori partite in rossonero, peccato che duri solo un tempo per via di un problema fisico.(46′ Meitè 5,5 Soliti limiti tecnici, poco utile al tipo di partita)

Kessiè 6 Partita in calando per il Presidente. Primo tempo in controllo, nel secondo tempo si perde nella confusione generale. All’ultimo secondo ha il ghiaccio nelle vene ed evita la sconfitta.

Castillejo 5,5 Per dirla in maniera popolare: tanto fumo, poco arrosto. (75′ Saelemaekers 6 Dà vitalità all’attacco, nel recupero si vede anticipare da Leao quando era pronto a battere a rete)

Brahim Diaz 6 Prova a creare qualcosa, ma trova poco spazio tra le linee. (63′ Hauge 5,5 Si vede poco)

Rebic 5 Sembra essere tornato in versione Stella Rossa. Lento, impreciso e poco combattivo. Serve l’Ante di Roma.

Leao 4,5 Palloni invitanti non gli arrivano, ma lui non si sforza nemmeno tanto per riceverne. Segue in maniera passiva l’andazzo della partita. Nel recupero toglie a Saelemaekers una grandissima occasione.

All. Pioli 5,5 Le assenze pesanti sono un’attenuante, anche se ad onor del vero oggi a tradire il tecnico sono i suoi fedelissimi.

UDINESE (3-5-1-1) – Musso 6; Becao 7,5, Bonifazi 6,5, Nuytinck 6,5; Molina 6,5, De Paul 6, Arslan 6,5 (71′ Walace 6), Makengo 6 (56′ Llorente 6,5), Zeegelaar 6 (Stryger Larsen 4); Nestorovski 5, Pereyra 5,5 (82′ Samir S.V.). A disposizione: Gasparini, Scuffet, Samir, Puwejan, Okaka, Larsen, Jayden, Micin, Llorente, De Maio. All.: Gotti 6,5