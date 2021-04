Hauge, l’unico modo per non perderlo è mandarlo in prestito per farlo maturare e crescere, date le altissime potenzialità tecniche

SOLO IN PRESTITO- Cinque gol segnati in rossonero e qualche lampo di grande qualità tecnica, il futuro di Hauge pare essere lontano da Milano, ma non dal Milan. Tuttosport di questa mattina precisa che la società rossonera non vorrebbe assolutamente perdere il giocatore, l’intenzione sarebbe quella di mandarlo in prestito per giocare con continuità e maturare.