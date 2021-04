Hauge, delusione e grinta social: risultato no ma voglia di lavorare e di continuare a lottare per gli obiettivi europei prefissati

Hauge, delusione e grinta social: risultato no ma voglia di lavorare e di continuare a lottare per gli obiettivi europei prefissati. su Instagram l’invito a continuare a lavorare sodo.

CONTINUARE A LAVORARE- “Not happy with the result, but we keep working hard”. (Non siamo soddisfatti del risultato, ma continuiamo a lavorare sodo)