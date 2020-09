Hauge al Milan: il programma della sua giornata milanese

Hauge al Milan: l’attaccante norvegese ha effettuato le visite mediche questa mattina, ecco il programma della sua giornata milanese

Hauge al Milan: è il giorno cruciale per la firma e l’ufficialità dell’attaccante norvegese in rossonero. Hauge questa mattina ha sostenuto le visite mediche a cui seguono le idoneità presso il centro Ambrosiano in via Palinuro.

Al termine dell’iter sanitario Hauge si trasferirà a Casa Milan in compagnia del proprio agente per sottoscrivere il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2025. Previsto nella prima serata il comunicato ufficiale del club.